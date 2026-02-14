Cinque paesi europei ora dicono pubblicamente che Navalny è stato avvelenato dalla Russia

Cinque paesi europei hanno ufficialmente accusato la Russia di aver avvelenato Navalny, dopo aver condotto un’indagine congiunta. Francia, Germania, Regno Unito, Svezia e Paesi Bassi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche, evidenziando prove che collegano l’agente nervino usato nel caso all’Spetsnaz, i servizi segreti russi.

Un'indagine condotta da Francia, Regno Unito, Svezia, Germania e Paesi Bassi ha concluso che il dissidente russo Alexeï Navalny è «molto probabilmente» stato ucciso per avvelenamento. I governi dei cinque paesi hanno accusato, seppure indirettamente, il regime del presidente russo Vladimir Putin: «Navalny è morto mentre era in carcere, quindi la Russia aveva gli strumenti, le motivazioni e l'opportunità per avvelenarlo», dice il comunicato con cui sono stati annunciati i risultati dell'indagine.

Le indagini di cinque paesi europei hanno rivelato che Alexei Navalny è stato avvelenato con una tossina rara, causandone la morte in prigionia il 16 febbraio 2024.

Cinque Paesi europei accusano Mosca di aver avvelenato Alexei Navalny, il noto oppositore di Vladimir Putin, usando una tossina estratta dalla rana freccia.

