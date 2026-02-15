Cinque Paesi europei accusano la Russia | Navalny è stato ucciso con il veleno delle rane freccia

Cinque paesi europei accusano la Russia di aver avvelenato Alexei Navalny con una neurotossina proveniente dalle rane freccia ecuadoriane, che ha causato la sua morte in carcere. I ministri di Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito hanno collaborato per analizzare le prove e hanno confermato che la sostanza usata è classificata come arma chimica. La scoperta si basa su analisi dettagliate di campioni e testimonianze raccolte nelle ultime settimane.

