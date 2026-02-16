Nascerà in Africa il nuovo Califfato?

Lo Stato Islamico ha deciso di spostare il proprio centro operativo nel Sahel, una regione dell’Africa dove i governi locali hanno poca presa e le forze di sicurezza sono deboli. Questa mossa potrebbe portare a un aumento delle attività jihadiste in un’area già segnata da conflitti e instabilità. La presenza crescente di militanti e il vuoto di potere favoriscono l’espansione del gruppo estremista, che cerca di rafforzare la propria influenza in zone strategiche.

Lo Stato Islamico ha spostato il proprio baricentro nel Sahel, dove leader politici sempre più deboli non controllano il territorio. Sfruttando il ritiro delle truppe occidentali, i terroristi già impongono tasse, amministrano la giustizia e gestono i flussi migratori. Dal 2023 il Paese è guidato da una giunta golpista che ha stretto buoni rapporti con Mosca e cacciato i militari francesi. Anche gli Usa si sono ritirati. Roma mantiene il suo contingente, nonostante l'alto rischio attentati.