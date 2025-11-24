Nascerà un nuovo quartiere-parco dietro alla stazione Porta Nuova tra spazi pubblici ed edilizia privata

Ilpescara.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un vero e proprio “quartiere-parco”, frutto di un'intesa pubblico-privata, quello che si intende realizzare nella zona sud-ovest della città e cioè tra via Tiburtina, via Lago di Campotosto e strada comunale Piana, proprio dietro la stazione di Porta Nuova. Un’area la cui superficie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

nascer224 un nuovo quartiere parco dietro alla stazione porta nuova tra spazi pubblici ed edilizia privata

© Ilpescara.it - Nascerà un nuovo quartiere-parco dietro alla stazione Porta Nuova tra spazi pubblici ed edilizia privata

Scopri altri approfondimenti

Nascerà un nuovo quartiere-parco dietro la stazione Porta Nuova tra spazi pubblici ed edilizia privata - Adottato il Pp7 (Piano particolareggiato 7) per quelle aree non ancora attuate per la riqualificazione dell'area territoriale di oltre 96mila metri quadrati. Scrive ilpescara.it

Un nuovo quartiere rivoluzionerà una zona di Milano a partire da un edificio abbandonato - C'è un edificio a Milano, nel quartiere Niguarda, abbandonato da tempo, che sta per essere riqualificato per intero. Secondo milanotoday.it

Nuovo galeone all’ex Parco Solari, torna la storica struttura ludica: “Vittoria dei bambini del quartiere” - Milano – La porticina dell’area giochi è ancora chiusa ma da fuori già si vede che “Il galeone“ del parco Don Giussani (ex Solari) è tornato. Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Nascer224 Nuovo Quartiere Parco