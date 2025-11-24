Nascerà un nuovo quartiere-parco dietro alla stazione Porta Nuova tra spazi pubblici ed edilizia privata
È un vero e proprio “quartiere-parco”, frutto di un'intesa pubblico-privata, quello che si intende realizzare nella zona sud-ovest della città e cioè tra via Tiburtina, via Lago di Campotosto e strada comunale Piana, proprio dietro la stazione di Porta Nuova. Un’area la cui superficie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
