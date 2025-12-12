Dove nascerà un futuro oceano in Africa | dati del ’68 rivelano nuovi segreti sulla frattura che dividerà il continente

Nel cuore dell’Africa orientale, un processo geologico unico sta portando alla formazione di un nuovo oceano, separando lentamente il continente in due grandi porzioni. I dati raccolti fin dagli anni '60 rivelano segreti sulla frattura che, nel tempo, cambierà radicalmente la geografia del continente africano.

Nel cuore dell’ Africa orientale sta accadendo qualcosa di straordinario: il continente si sta lentamente separando in due grandi porzioni, aprendo la strada – su scala di milioni di anni – alla formazione di un nuovo oceano. È un processo impercettibile nell’arco di una vita umana, ma molto concreto nella logica della geologia, e oggi se ne comprendono meglio i meccanismi grazie a uno studio che unisce tecnologia moderna e dati raccolti oltre 50 anni fa. La ricerca, pubblicata sul Journal of African Earth Science, è frutto della collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’Università di Keele nel Regno Unito e la società australiana P&R Geological Consultants. Ilfattoquotidiano.it

