Nasce il quartiere dell’innovazione Al centro del progetto c’è Villa Zari

È stato annunciato il progetto del nuovo quartiere dell’innovazione, con una novità importante: Villa Zari Contrordine e il parco di via Gramsci rimarranno invariati. L’assessore Andrea Vago ha condiviso i primi risultati del marketing territoriale, rivelando importanti aggiornamenti anche riguardo l’area verde di via Gramsci, nel quadro di un processo di rigenerazione urbana sostenibile.

Contrordine: il parco di via Gramsci resta tale e quale. Ad annunciarlo sul sito istituzionale del Comune è l’assessore Andrea Vago, con delega alla Rigenerazione urbana, sostenibilità e sviluppo economico, che illustra i primi risultati del marketing territoriale, comunicando importanti novità anche per l’area verde di via Gramsci. "I primi risultati del progetto di Marketing strategico territoriale stanno già offrendo risposte concrete ai bisogni della nostra comunità – spiega Vago –. È sempre più evidente quanto questo strumento sia decisivo per orientare il futuro di Bovisio Masciago in modo sostenibile, equilibrato e coerente con le reali potenzialità del territorio. Ilgiorno.it

