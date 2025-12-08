la pace tra gli uomini nasce anche da una corretta informazione focus con anteas al teatro comunale

Nel contesto di un convegno presso il Teatro Comunale, Anteas ha affrontato il tema della comunicazione, sottolineando il ruolo fondamentale di un'informazione corretta per promuovere la pace tra gli uomini, anche in ambito religioso.

La comunicazione, anche in ambito religioso, è stato il tema affrontato quest'oggi nel corso di un convegno promosso dall'associazione Anteas e svoltosi nel pomeriggio presso il Teatro Comunale. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna InCanto di Natale del Comune di Benevento. Il presidente dell'associazione, Giuseppe Del Grosso, ha voluto promuovere un incontro dedicato al tema, chiamando a discuterne don Matteo Prodi, docente presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e il consigliere comunale Francesco Farese. Un tema definito quanto mai attuale in un momento storico segnato dallo scoppio di numerosi conflitti armati su scala globale e dalla minaccia concreta che possano aprirsi nuovi fronti, talvolta persino persino giustificati con pretesti di natura religiosa.