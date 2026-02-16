Nasce il Vintage volley | la squadra pronta a scendere in campo
Il Vintage Volley di Stia nasce dall’entusiasmo di quattordici donne che, a quasi cinquant’anni, hanno deciso di tornare in campo per giocare a pallavolo. Queste ex ragazze hanno scelto di sfidare le aspettative, lasciando da parte la routine e riscoprendo la passione per lo sport. Domenica scorso, hanno tenuto il primo allenamento ufficiale nel palazzetto del paese, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire sogni e divertirsi.
E chi lo dice che alle soglie dei cinquanta anni una donna non deve più provare a rincorrere sogni e passioni, divertirsi, fare cose fuori dall'ordinario? Certamente non le 14 ex ragazze del Vintage Volley di Stia che hanno dato un calcio alla pigrizia, uno alle convenzioni sociali e il terzo alle zone di confort della vita, per mettersi in un'avventura ironica, divertente e che sta dando anche tante soddisfazioni sportive. Le ragazze del Vintage – e il nome dice tutto del loro modo di vivere questa avventura – hanno un'età media di 40 anni, sono per la quasi totalità dell'Alto Casentino ma non solo, molte hanno figli piccoli, sono lavoratrici e oggi anche giocatrici in Terza Divisione di pallavolo, la loro comune passione.
