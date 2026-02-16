Lo sport a 50 anni | nasce in casa Arnopolis a Stia la squadra vintage volley

A Stia, un gruppo di quattordici donne di età superiore ai cinquant’anni ha deciso di formare una squadra di volley vintage, dimostrando che non è mai troppo tardi per inseguire passioni e divertirsi. La decisione nasce dall’idea di sfidare le abitudini quotidiane e di vivere un’esperienza diversa, che unisce amicizia e sport. Le ex compagne di scuola hanno iniziato a giocare in modo spontaneo, organizzando incontri nel cortile di casa Arnopolis. La loro energia e il sorriso contagioso attirano sempre più appassionati, anche giovani, che si fermano a osservare le partite e a scambiare due parole con

Arezzo, 16 febbraio 2026 – E chi lo dice che alle soglie dei cinquanta anni una donna non deve più provare a rincorrere sogni e passioni, divertirsi, fare cose fuori dall'ordinario? Certamente non le 14 ex ragazze del Vintage Volley di Stia che hanno dato un calcio alla pigrizia, uno alle convenzioni sociali e il terzo alle zone di confort della vita, per mettersi in un'avventura ironica, divertente e che sta dando anche tante soddisfazioni sportive. Le ragazze del Vintage – e il nome dice tutto del loro modo di vivere questa avventura – hanno un'età media di 40 anni, sono per la quasi totalità dell'Alto Casentino ma non solo, molte hanno figli piccoli, sono lavoratrici e oggi anche giocatrici in Terza Divisione di pallavolo, la loro comune passione.