Nasce Blu Alliance, il nuovo consorzio del turismo nautico privato che unisce dieci operatori locali per proporre escursioni e charter giornalieri verso la Costiera Amalfitana e Capri. Con oltre trenta imbarcazioni e più di duecentocinquanta imbarchi giornalieri, questa alleanza rappresenta un modello organizzativo unico in Italia, in grado di garantire servizi di alta qualità, sicurezza e professionalità a bordo. Il progetto prende avvio dal successo della stagione 2025, quando, su iniziativa di Assomare Italia e Fenailp Turismo, è stato sperimentato un modello operativo innovativo con desk dedicato all’interno del Amalfi Coast Cruise Terminal di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

