Turismo a Salerno nasce Blu Alliance | dieci operatori uniti nel consorzio del charter nautico

A Salerno, dieci operatori del settore nautico hanno creato Blu Alliance, un nuovo consorzio nato per offrire escursioni e charter giornalieri verso la Costiera Amalfitana e Capri. La decisione arriva dopo che il turismo nautico privato ha subito un calo negli ultimi mesi, spingendo i professionisti a collaborare per attrarre più visitatori. Le aziende coinvolte puntano a rendere più competitivi i servizi e a promuovere le bellezze locali attraverso iniziative condivise.

Si chiama Blu Alliance il nuovo consorzio del turismo nautico privato che riunisce dieci operatori locali con l'obiettivo di proporre escursioni e charter giornalieri verso la Costiera Amalfitana e Capri. L'alleanza può contare su oltre trenta imbarcazioni e su più di duecentocinquanta imbarchi giornalieri. Il progetto nasce dopo la stagione 2025, quando su iniziativa di Assomare Italia e Fenailp Turismo è stato sperimentato un modello operativo con desk dedicato all'interno dell' Amalfi Coast Cruise Terminal di Salerno. L'esperienza ha portato alla formalizzazione della struttura consortile per il 2026, con l'obiettivo di coordinare l'offerta e rispondere alla domanda turistica internazionale in crescita.