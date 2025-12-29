Turismo | brindisi di fine anno al Lido Varca d’Oro nasce un nuovo Consorzio di imprese turistiche

Al Lido Varca d’Oro, la Riviera Flegrea Domizia celebra l’arrivo del nuovo anno con un brindisi di fine anno, segnando l’inizio di una nuova fase per il turismo locale. Contestualmente, nasce un nuovo Consorzio di imprese turistiche, volto a promuovere e sviluppare il territorio. Un momento di condivisione e di progetti futuri, che riflette l’impegno per la valorizzazione dell’offerta turistica della zona.

La Riviera Flegrea Domizia saluta l’arrivo del nuovo anno con un appuntamento che unisce tradizione e prospettive di sviluppo. Il 31 dicembre alle ore 12.00, il Lido Varca d’Oro ospiterà il tradizionale brindisi di fine anno, aperto a operatori turistici, rappresentanti istituzionali e cittadini. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

