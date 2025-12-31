Calendario NASCAR 2026 | il programma di tutta la stagione da Daytona a Miami

Il calendario NASCAR 2026 presenta il programma completo della stagione, che si svolgerà da febbraio a novembre. La NASCAR Cup Series, la principale competizione americana, si articolerà in 36 settimane di gare, inaugurando a metà febbraio con la classica 500 Miglia di Daytona. Questo calendario offre un quadro dettagliato degli appuntamenti principali, da Daytona a Miami, permettendo agli appassionati di seguire con precisione l’intera stagione.

Da febbraio a novembre si svolgerà la stagione 2026 della NASCAR Cup Series. Trentasei lunghe settimane attendono i protagonisti della più importante categoria americana riservata alle quattro ruote, il primo round sarà a metà febbraio con la tradizionale 500 Miglia di Daytona. La finale sarà invece ad Homestead-Miami, tracciato che non accoglie la competizione finale dei Playoffs dal 2019. L’impianto che sorge nello Stato della Florida prende il testimone da Phoenix Raceway (Arizona), presente due volte tra regular season e parte conclusiva della serie. La NASCAR deve in ogni caso definire ufficialmente il format per eleggere il campione. 🔗 Leggi su Oasport.it

