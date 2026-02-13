William Byron punta al terzo successo consecutivo alla Daytona 500, la gara più attesa della NASCAR, che quest’anno ha attirato un numero record di spettatori grazie anche alle nuove tecnologie di ripresa.

Come da tradizione inizia da Daytona la stagione della NASCAR Cup Series. Il lungo cammino che come accade da diversi anni si articolerà in trentasei competizioni, ventisei valide come regular season, parte dallo Stato della Florida con una delle competizioni più importanti del calendario. Impossibile fare un pronostico per la ‘The Great American Race’, duecento passaggi in cui obiettivamente tutti hanno almeno una chance di imporsi sulla concorrenza. L’attenzione sarà in ogni caso su William Byron, padrone della scena negli ultimi due anni. Il #24 di Hendrick Motorsports e Chevrolet insegue il terzo successo che gli permetterebbe di eguagliare Denny Hamlin ( 2016, 2019, 2020). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NASCAR, William Byron per il tris alla Daytona 500?

La stagione NASCAR 2026 parte questo weekend a Daytona con la prima prova.

Il calendario NASCAR 2026 presenta il programma completo della stagione, che si svolgerà da febbraio a novembre.

