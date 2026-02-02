Alisson Santos sbarca a Napoli | iniziati i colloqui medici con il club azzurro

Alisson Santos è arrivato a Napoli e ha già iniziato i controlli medici con il club azzurro. Il portiere brasiliano sta passando le visite di rito prima di ufficializzare il suo trasferimento. Nei prossimi giorni si attende la conferma definitiva.

Alisson Santos ha fatto il suo primo passo ufficiale verso il Napoli. L’estremo difensore brasiliano, oggetto di un’attenta trattativa da parte del club azzurro, è arrivato ieri mattina in città per sottoporsi alle visite mediche preliminari. L’obiettivo è chiaro: completare l’ingresso in rosa entro la prossima settimana, con la firma del contratto che potrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni. Il calciatore, reduce da una stagione di alto livello al Liverpool, è considerato una delle punte di diamante del mercato estivo in ottica ripresa del progetto tecnico di Luciano Spalletti. La scelta del Napoli non è casuale: Alisson rappresenta una risposta strategica alla necessità di consolidare la difesa, in un momento in cui il ruolo del portiere è diventato centrale per il gioco del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Napoli accelera sul mercato e accoglie il suo nuovo esterno brasiliano.

Il Napoli spinge per chiudere l'acquisto di Alisson Santos.

