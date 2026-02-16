Napoli-Roma Conte a DAZN | La prossima stagione dipenderà dalle prossime 13 gare! Su Alisson e Rrahmani…
Antonio Conte ha commentato su DAZN che il risultato tra Napoli e Roma, un pareggio combattuto, influenzerà la corsa europea delle due squadre nelle ultime 13 partite della stagione. La partita è stata intensa, con entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto fino all’ultimo minuto. Gli azzurri hanno cercato di recuperare dopo aver subito il gol di Spinazzola e di Alisson Santos, dimostrando determinazione. La sfida si è decisa solo negli ultimi secondi, lasciando aperte molte possibilità per il finale di campionato.
Solo un pareggio tra Napoli e Roma all’interno di una partita emozionate, dove entrambe le squadre si sono date battaglia fino alla fine, con gli azzurri che hanno inseguito in entrambi i casi la squadra di Gasperini, riuscendo ad acciuffare il pareggio una volta con Spinazzola e l’altra con Alisson Santos. Napoli, le parole di Conte dopo la Roma. Ai microfoni di DAZN ha parlato Antonio Conte, soffermandosi ovviamente su quelli che sono stati i temi della partita che ha giocato la sua squadra stasera contro la Roma. “ Anzitutto è giusto ringraziare i tifosi perchè non è scontato per niente che abbiano riconosciuto quello che stiamo facendo in questa stagione “, ha detto il tecnico del Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Genoa-Napoli, le probabili formazioni: la decisione di Conte su Alisson e Giovane
Antonio Conte ha deciso di schierare la squadra senza troppe novità per la sfida contro il Genoa.
Perchè il Napoli ha puntato su Giovane e Alisson Santos: Manna e Conte spiegano la scelta
Il Napoli ha scelto di puntare su Giovane e Alisson Santos durante il mercato di riparazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli-Roma: le formazioni ufficiali di Conte e Gasperini; Napoli-Roma probabili formazioni: out McTominay, Conte deve rinunciare a Scott; McTominay, sollievo Napoli: contro la Roma ci sarà; Napoli-Roma, Conte punta su un Vergara consacrato anche da Gattuso.
Napoli-Roma, Conte: «Faremo la nostra partita, sensazioni positive»Le parole di Antonio Conte a Dazn nel pre-gara di Napoli-Roma: «Le sensazioni sono buone, stiamo facendo ottime partite: c'è poco da imputare a questi ragazzi. ilmattino.it
Conte a Lukaku: Entri tu. Poi il tecnico ci ripensa, il bel gesto del belgaNapoli e Roma impattano 2-2 nel match valevole per il posticipo della venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A. Un pareggio che non è una mezza sconfitta per i partenopei che tengon ... msn.com
Le pagelle di Napoli-Roma facebook
Malen lancia la Roma, Alisson la riprende: il Napoli salva il terzo posto #napoliroma x.com