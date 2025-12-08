"> Una partita che resterà impressa nella memoria dei tifosi azzurri. Il Napoli batte la Juventus 2-1 al Maradona e chiude il 2025 con una prova di forza, qualità e personalità. Una vittoria che vale più dei tre punti, perché arriva nel pieno dell’emergenza — sette assenti tra cui Lobotka, De Bruyne, Anguissa e Lukaku — ma con un gruppo capace di trasformare ogni difficoltà in un motore. Il primo tempo è un monologo: pressione altissima, ritmo feroce e un Neres imprendibile. Proprio da una sua invenzione nasce l’1-0 firmato da Hojlund, ritrovato bomber dopo due mesi di digiuno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights