Roma-Napoli 0-1 | gol e highlights

"> ROMA — Il Napoli torna in vetta. La vittoria dell’Olimpico rilancia gli azzurri e accende l’entusiasmo di un ambiente che, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, vede in Antonio Conte il condottiero ideale per guidare una squadra tornata a giocare con autorità, compattezza e mentalità da grande. Il presidente Aurelio De Laurentiis, lontano dallo stadio ma puntuale sui social, ha esaltato il lavoro del tecnico: «Grande vittoria di un gruppo guidato da un vero condottiero». Una definizione che Mandarini ribadisce nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, mettendo in luce la simbiosi tra l’allenatore e un gruppo ridotto nelle rotazioni ma straordinario per spirito e applicazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

