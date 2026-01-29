Napoli addio alla Champions ora serve concentrarsi sul campionato e per un piazzamento tra le prime 4

Dopo un primo tempo epico, il Napoli vede sfumare il sogno Champions e ora si concentra sul campionato. La squadra aveva tutte le carte in regola per fare meglio, ma alla fine non è bastato. Ora il traguardo è tornare tra le prime quattro in campionato, obiettivo che resta ancora possibile.

Dopo un primo tempo epico il Napoli meritava un altro risultato. La squadra ha reagito a uno svantaggio con un rigore a freddo. Vergara si è caricato la squadra dalla metà campo in su e ha inventato il pareggio, poi il vantaggio con un’azione di squadra. Nel secondo tempo è mancata la panchina mentre il Chelsea piazzava Palmer, Chalobah e Garnacho. Solo la classe di Joao Pedro regala una vittoria immeritata per gli inglesi. Nel primo tempo la gara ha ritmi subito alti a centrocampo e l’arbitro lascia correre sui corpo a corpo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli addio alla Champions, ora serve concentrarsi sul campionato e per un piazzamento tra le prime 4 Approfondimenti su Napoli Champions Inter, Akanji alla vigilia dell’Arsenal: «Vogliamo lo Scudetto e finire tra le prime 8 in Champions. Sul mio futuro posso dire questa cosa» Alla vigilia della sfida contro l’Arsenal in Champions League, Akanji ha parlato dell’obiettivo dell’Inter di conquistare lo Scudetto e di qualificarsi tra le prime otto in Europa. Champions League, la notte della verità per le italiane: Atalanta e Juve per il piazzamento, Inter e Napoli a caccia di riscatto Questa sera le squadre italiane scendono in campo per l’ultimo turno della fase a gironi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Napoli, le avversarie in Champions League dopo i sorteggi: cosa ne pensate Ultime notizie su Napoli Champions Argomenti discussi: DATO L'ADDIO ALLO SCUDETTO A TORINO, IL NAPOLI CERCA IL MIRACOLO CHAMPIONS COL CHELSEA; Champions: l'Inter in zona playoff, Napoli a rischio eliminazione. Ecco cosa succede ora; Addio scudetto, resta la Champions: Juve-Napoli fissa il nuovo traguardo – Mattino; Calciomercato Napoli, Lucca e Lang pronti all'addio: le mosse En-Nesyri e Maldini. Addio dopo la Champions, Ambrosino saluta il NapoliIl Napoli è impegnato nella partita contro il Chelsea, decisiva per il futuro degli azzurri in Champions League con i partenopei che pensano, però, anche alle mosse di calciomercato. calciomercato.it Napoli-Chelsea 2-3, gol e highlights: la decide una doppietta di Joao PedroTra mille difficoltà e nonostante la grande generosità, il Napoli dice addio alla Champions League battuto dal Chelsea al Maradona 3-2. Partono meglio i Blues che passano su rigore con Fernandez. La r ... sport.sky.it Napoli, Olivera verso l’addio Spunta l’asse con Nottingham Il mercato in uscita comincia a muoversi e il nome è pesante. Secondo Il Mattino, il Napoli starebbe lavorando alla cessione di Mathias Olivera, uno dei titolari delle ultime stagioni. “Circa 20 milioni l - facebook.com facebook #Juventus dominante, il #Napoli crolla e dice addio allo scudetto. Ma c'era un rigore per fallo di #Bremer su #Hojlund x.com

