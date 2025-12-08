Festa dell' Immacolata a Roma | dall' accensione dell' albero alle strade chiuse tutto quello che c' è da sapere

Quella di oggi, lunedì 8 dicembre, sarà una giornata particolarmente ricca di eventi e appuntamenti a Roma. Previsto l'afflusso di centinaia di migliaia tra turisti e pellegrini, oltre ai tanti romani che si riverseranno nel centro storico per vivere il primo momento di queste festività natalizie. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dj Comollo fa ballare Ripa Teatina per la festa dell'Immacolata Concezione: il programma completo

Oggi 8 novembre è la festa del Beato Giovanni Duns Scoto: è il precursore della dottrina dell’Immacolata

Alla Kalsa la festa dell’Immacolata Concezione, le cerimonie si svolgeranno al santuario di santa Teresa

Festa patronale della Diocesi di Locri-Gerace in onore dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, con processione e solenne celebrazione presieduta dal Vescovo, S. E. R. Mons. Francesco Oliva - facebook.com Vai su Facebook

Previsioni meteo Roma e Lazio 8 dicembre: alta pressione per la festa dell’Immacolata, sole e caldo - Sole e temperature miti sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per l'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione ... Lo riporta fanpage.it

Festa dell’Immacolata, cos’è e perché si prepara l’albero di Natale l’8 dicembre - La Festa dell’Immacolata, che cade l'8 dicembre 2025, si può considerare la prima ricorrenza natalizia, quella che dà avvio al periodo delle feste che andrà avanti fino all'Epifania passando per il ... Scrive fanpage.it

Festa dell'Immacolata Concezione: cos'è e le origini della ricorrenza dell'8 dicembre - Il dogma fu proclamato da Pio IX nel 1854 con la bolla «Ineffabilis Deus»: sancisce come la Vergine Maria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento ... msn.com scrive