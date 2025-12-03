Articoli natalizi non a norma La Guardia di finanza sequestra 140mila articoli L’intervento delle Fiamme gialle di Formia

Dayitalianews.com | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione rafforzata in vista delle festività. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, la Guardia di finanza della provincia di Latina ha potenziato le attività di vigilanza per tutelare i consumatori e assicurare un mercato concorrenziale e regolare. L’obiettivo è verificare la presenza di prodotti potenzialmente pericolosi o privi dei requisiti minimi di sicurezza. Ispezioni mirate dopo attività di monitoraggio. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, dopo aver svolto approfondimenti informativi e analisi tramite le banche dati del Corpo, hanno eseguito controlli mirati in diversi esercizi commerciali della città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

articoli natalizi non a norma la guardia di finanza sequestra 140mila articoli l8217intervento delle fiamme gialle di formia

© Dayitalianews.com - Articoli natalizi non a norma. La Guardia di finanza sequestra 140mila articoli. L’intervento delle Fiamme gialle di Formia

Contenuti che potrebbero interessarti

articoli natalizi norma guardiaBaianese, sequestrati dalle Fiamme Gialle migliaia di articoli natalizi non a norma - Maxi sequestro di prodotti natalizi non conformi alle normative sulla sicurezza operato dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, agli ordini del luogotenente Vincenzo Senatore. Riporta irpinianews.it

articoli natalizi norma guardiaMaxi-blitz della Guardia di Finanza di Messina: sequestrati oltre 13.000 articoli natalizi "pericolosi" - Scoperti prodotti non conformi, privi di indicazioni in italiano e potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. msn.com scrive

articoli natalizi norma guardiaOltre 13mila addobbi natalizi non a norma, scatta il sequestro VIDEO - MESSINA – Gli agenti della guardia di finanza di Messina hanno posto sotto sequestro prodotti ed accessori natalizi non corrispondenti alle normative europea che avrebbero potuto causare danni per la ... Segnala livesicilia.it

articoli natalizi norma guardiaMessina, sequestrati oltre 13 mila articoli natalizi non sicuri - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, nei giorni scorsi, hanno sequestrato prodotti ed accessori relativi alle imminenti feste natalizie non rispondenti alle caratter ... Scrive strettoweb.com

articoli natalizi norma guardia“Natale sicuro”, sequestrati oltre 13mila articoli pericolosi a Santa Teresa di Riva - Oltre 13mila articoli natalizi pericolosi sono stati sequestrati a Santa Teresa di Riva dalla Guardia di Finanza di Taormina, nell’ambito dell’operazione “Natale sicuri”, che prevede un incisivo piano ... Scrive sikilynews.it

articoli natalizi norma guardiaProdotti non sicuri, sequestrati oltre 13mila articoli natalizi - Prodotti ed accessori relativi alle imminenti feste natalizie non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa europea ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Articoli Natalizi Norma Guardia