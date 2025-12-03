Articoli natalizi non a norma La Guardia di finanza sequestra 140mila articoli L’intervento delle Fiamme gialle di Formia
Operazione rafforzata in vista delle festività. Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, la Guardia di finanza della provincia di Latina ha potenziato le attività di vigilanza per tutelare i consumatori e assicurare un mercato concorrenziale e regolare. L'obiettivo è verificare la presenza di prodotti potenzialmente pericolosi o privi dei requisiti minimi di sicurezza. Ispezioni mirate dopo attività di monitoraggio. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, dopo aver svolto approfondimenti informativi e analisi tramite le banche dati del Corpo, hanno eseguito controlli mirati in diversi esercizi commerciali della città.
