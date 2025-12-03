ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione rafforzata in vista delle festività. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, la Guardia di finanza della provincia di Latina ha potenziato le attività di vigilanza per tutelare i consumatori e assicurare un mercato concorrenziale e regolare. L’obiettivo è verificare la presenza di prodotti potenzialmente pericolosi o privi dei requisiti minimi di sicurezza. Ispezioni mirate dopo attività di monitoraggio. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, dopo aver svolto approfondimenti informativi e analisi tramite le banche dati del Corpo, hanno eseguito controlli mirati in diversi esercizi commerciali della città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Articoli natalizi non a norma. La Guardia di finanza sequestra 140mila articoli. L’intervento delle Fiamme gialle di Formia