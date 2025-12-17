Infortunati Milan decisione importante su quel giocatore | si opera! Ecco come cambiano i tempi di recupero per rivederlo in campo Le ultimissime
Dopo oltre un mese di inattività e tentativi di evitare l’intervento, il giocatore del Milan coinvolto infortunato dovrà sottoporsi all'operazione. La decisione rappresenta un punto di svolta nei tempi di recupero, influenzando il programma di rientro in campo. Ecco le ultime novità e le conseguenze di questa scelta sulla stagione del club.
Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. Cambiano i tempi di recupero La notizia che l’ambiente rossonero temeva è diventata realtà: Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico alla caviglia. Il dolore, emerso dopo la sfida contro l’Atalanta, non è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Infortunio Milan, che tegola per Allegri! Quel giocatore è in dubbio per la Fiorentina, ecco la possibile alternativa. Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Calciomercato Milan, pronto il rinnovo di quel giocatore. Un passo importante tra presente e futuro
URGENTE IL MILANO PRENDE UNA DECISIONE IMPORTANTE I FAN SONO SORPRESI NOTIZIE DEL MILAN
Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. Cambiano i tempi di recupero - Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. calcionews24.com
Infortunati Milan, le ultime da Milanello. L’americano pronto al rientro in gruppo, per l’attaccante lavoro sul campo dopo lo stop - L’americano pronto al rientro in gruppo, per l’attaccante lavoro sul campo dopo lo stop Dopo l’importante vittoria di sabato sera contro la Lazio, che ha pro ... milannews24.com
Napoli, #Milan, Bologna e Inter sono pronte per giocare le semifinali di Supercoppa Italiana Tutte le ultime ed il punto sugli infortunati in casa Milan in vista dell'importante impegno! x.com
Napoli, Milan, Bologna e Inter sono pronte per giocare le semifinali di Supercoppa Italiana Tutte le ultime ed il punto sugli infortunati in casa Milan in vista dell'importante impegno - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.