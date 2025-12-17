Dopo oltre un mese di inattività e tentativi di evitare l’intervento, il giocatore del Milan coinvolto infortunato dovrà sottoporsi all'operazione. La decisione rappresenta un punto di svolta nei tempi di recupero, influenzando il programma di rientro in campo. Ecco le ultime novità e le conseguenze di questa scelta sulla stagione del club.

© Calcionews24.com - Infortunati Milan, decisione importante su quel giocatore: si opera! Ecco come cambiano i tempi di recupero per rivederlo in campo. Le ultimissime

Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. Cambiano i tempi di recupero La notizia che l’ambiente rossonero temeva è diventata realtà: Santiago Gimenez, attaccante messicano del Milan, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico alla caviglia. Il dolore, emerso dopo la sfida contro l’Atalanta, non è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Infortunio Milan, che tegola per Allegri! Quel giocatore è in dubbio per la Fiorentina, ecco la possibile alternativa. Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Calciomercato Milan, pronto il rinnovo di quel giocatore. Un passo importante tra presente e futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

URGENTE IL MILANO PRENDE UNA DECISIONE IMPORTANTE I FAN SONO SORPRESI NOTIZIE DEL MILAN

Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. Cambiano i tempi di recupero - Infortunati Milan: dopo oltre un mese di stop e il tentativo di evitare l’intervento, quel giocatore dovrà operarsi. calcionews24.com