Napoli affronta un momento di emergenza con Milinkovic a rischio e Neres sottoposto a un’operazione, con tempi di recupero ancora da definire. Escluse lesioni per il portiere, che difficilmente sarà disponibile per la Champions League. Al suo posto, sarà impiegato Meret. La squadra si prepara a gestire le assenze strategiche in un periodo cruciale della stagione.

Non accenna a fermarsi l’emergenza infortuni che sta mettendo in ginocchio il Napoli dall’inizio di questa stagione. Così, Antonio Conte è costretto a prendere atto di altri due infortuni. Il primo è quello di Vanja Milinkovic-Savic, che prima della partita con la Juventus si è fermato per un problema muscolare. Gli esami a cui si è sottoposto il portiere al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra. La società ha fatto sapere che il giocatore ha già intrapreso l’iter riabilitativo. I tempi di recupero non sono immediatamente stimabili, ma non essendoci lesioni non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, emergenza continua: Chelsea a rischio per Milinkovic. Neres, operazione ok: i tempi di recupero

Il calciomercato del Napoli si arricchisce di aggiornamenti sulle condizioni di David Neres, infortunato durante la recente sfida contro la Juventus.

L’infortunio di Neres preoccupa il Napoli, con la possibilità di un intervento chirurgico che potrebbe prolungare i tempi di recupero.

