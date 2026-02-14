Cuore bruciato il bimbo non è più operabile Il Monaldi | resta in lista

Un’altalena di angosce e speranze. La lotta contro il tempo per salvare il piccolo Tommaso dopo che gli è stato impiantato un cuoricino bruciato dall’azoto liquido durante il trasporto da Bolzano a Napoli prosegue senza sosta. L’ospedale napoletano Monaldi - al quale, ricordiamolo, spetta comunque l’ultima parola su eventuali decisioni urgenti - mantiene il nome del bimbo in cima alla lista nazionale dei trapiantandi, mentre l’ospedale romano del Bambino Gesù (interpellato per un parere dallo stesso Monaldi) esprime riserve sulla riuscita di un possibile intervento chirurgico. Proprio in considerazione delle condizioni di salute del paziente, che degenerano irrimediabilmente giorno dopo giorno, la difesa della famiglia di Tommasino ieri ha formalizzato in Procura una richiesta di incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli con un cuore danneggiato non potrà ricevere un nuovo cuore, secondo quanto afferma l’ospedale Bambino Gesù.

Il legale della famiglia afferma che, secondo l’ospedale Bambino Gesù di Roma, il bambino non può più ricevere un nuovo cuore, mentre l’ospedale Monaldi di Napoli ritiene che sia ancora possibile.

