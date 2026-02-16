Conte sul pari con la Roma | Partita all’inglese meritavamo la vittoria Onoriamo la maglia e combattiamo per la città

conte post pareggio napoli roma descrive una fase di riflessione e impegno costante da parte della squadra, con il tecnico che riconosce il valore del lavoro svolto fin qui e gli sforzi dei giocatori per affrontare un momento complesso. la risposta sul campo è stata accompagnata da contenuti di gratitudine verso i sostenitori, dall’impegno per la maglia e dall’idea di costruire il futuro oltre i dettagli dell’attuale stagione. la partita è stata definita come una gara intensa e coinvolgente, in stile di gioco definibile come inglese, con la squadra che mostra determinazione nel superare ostacoli e nel guardare al proseguo della stagione, anche in chiave europea. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo il pareggio per 3-3 contro la Fiorentina, l’allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha commentato la prestazione della squadra.

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, si apre sulla sua esperienza nella città, sulla casa ideale e sul significato di indossare la maglia giallorossa.

Conte: Ho avuto risposte da uomini veri. Lukaku? Non so quando potrà rientrareNAPOLI - È un Antonio Conte comunque soddisfatto del suo Napoli quello che si presenta ai microfoni delle tv e in conferenza stampa dopo il pari senza reti contro il Como al Maradona nel match valido ... corrieredellosport.it

Non buttiamo Conte con l’acqua sporca, il Napoli di Conte è più temuto del Napoli senza ConteChampions inaccettabile, mercato sbagliato, Conte ha confermato sé stesso nel bene e nel male. Ma il bene è superiore. ilnapolista.it

Il Como ha eliminato ai rigori il Napoli dalla Coppa Italia dopo una gara a doppia faccia: dominante la squadra di Fabregas nel primo tempo, reattiva e vivace quella di Conte nel secondo. Un pari giusto, che ha rinviato la decisione sul passaggio del turno alla facebook