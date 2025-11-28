Lobotka commenta la stagione del Napoli | Crediamo in noi stessi la Roma è un’ottima squadra Stiamo giocando in modo diverso ma è buono anche per i difensori

Calcionews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lobotka commenta la stagione del Napoli. Il centrocampista partenopeo è intervenuto a Radio CRC per ripercorrere le tappe della squadra di Conte Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislav Lobotka ha commentato la stagione del Napoli e le sfide future, esprimendo fiducia nel gioco della squadra e nelle prossime partite, soprattutto in vista del match . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lobotka commenta la stagione del napoli crediamo in noi stessi la roma 232 un8217ottima squadra stiamo giocando in modo diverso ma 232 buono anche per i difensori

© Calcionews24.com - Lobotka commenta la stagione del Napoli: «Crediamo in noi stessi, la Roma è un’ottima squadra. Stiamo giocando in modo diverso, ma è buono anche per i difensori»

Leggi anche questi approfondimenti

lobotka commenta stagione napoliLobotka commenta la stagione del Napoli: «Crediamo in noi stessi, la Roma è un’ottima squadra. Stiamo giocando in modo diverso, ma è buono anche per i difensori» - Il centrocampista partenopeo è intervenuto a Radio CRC per ripercorrere le tappe della squadra di Conte Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislav Lobotk ... Lo riporta calcionews24.com

lobotka commenta stagione napoliNapoli, Lobotka: "Momento non facile prima della sosta, ora più compattezza col nuovo modulo" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per commentare l'avvio di stagione degli azzurri. Riporta tuttomercatoweb.com

lobotka commenta stagione napoliNapoli, Stanislav Lobotka spiega cosa è cambiato dopo la sosta - Lo slovacco è stato uno dei protagonisti del ritorno al successo della squadra di Antonio Conte dopo la parentesi dedicata alle nazionali. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lobotka Commenta Stagione Napoli