Lobotka commenta la stagione del Napoli | Crediamo in noi stessi la Roma è un’ottima squadra Stiamo giocando in modo diverso ma è buono anche per i difensori

Lobotka commenta la stagione del Napoli. Il centrocampista partenopeo è intervenuto a Radio CRC per ripercorrere le tappe della squadra di Conte Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislav Lobotka ha commentato la stagione del Napoli e le sfide future, esprimendo fiducia nel gioco della squadra e nelle prossime partite, soprattutto in vista del match . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lobotka commenta la stagione del Napoli: «Crediamo in noi stessi, la Roma è un’ottima squadra. Stiamo giocando in modo diverso, ma è buono anche per i difensori»

Leggi anche questi approfondimenti

La festa a sorpresa di Stanislav Lobotka per i suoi 31 anni. Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Lobotka - facebook.com Vai su Facebook

Lobotka commenta la stagione del Napoli: «Crediamo in noi stessi, la Roma è un’ottima squadra. Stiamo giocando in modo diverso, ma è buono anche per i difensori» - Il centrocampista partenopeo è intervenuto a Radio CRC per ripercorrere le tappe della squadra di Conte Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Stanislav Lobotk ... Lo riporta calcionews24.com

Napoli, Lobotka: "Momento non facile prima della sosta, ora più compattezza col nuovo modulo" - Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per commentare l'avvio di stagione degli azzurri. Riporta tuttomercatoweb.com

Napoli, Stanislav Lobotka spiega cosa è cambiato dopo la sosta - Lo slovacco è stato uno dei protagonisti del ritorno al successo della squadra di Antonio Conte dopo la parentesi dedicata alle nazionali. Segnala msn.com