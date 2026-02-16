Bimbo trapiantato | Oggi ancora operabile domani nuova valutazione

Il bambino, ricoverato da due mesi al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore danneggiato, potrebbe ancora essere operato oggi, se arrivasse un organo disponibile. I medici monitorano continuamente la sua condizione e domani decideranno se intervenire di nuovo.

Il bimbo ricoverato in gravissime condizioni da due mesi al Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato “oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione”. Lo riferisce ai cronisti Patrizia, la mamma del bambino dopo aver parlato con i sanitari del Monaldi. “Le sue condizioni sono stazionarie. L’unica cosa – ha detto Patrizia – è questa. Per oggi rimane in lista. Viviamo una giornata davvero ansiosa ma c’è sempre una speranza. Domani vedremo”. Attesa per la conferenza di servizi sulle fonderie Pisano, saranno le. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

