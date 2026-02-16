Napoli?Roma 2?2 | grande spettacolo al Maradona gli Azzurri recuperano due volte
Il Napoli ha conquistato un pareggio 2-2 contro la Roma al Maradona, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio. La partita, valida per la 25ª giornata di Serie A, ha visto i partenopei riaccendere le speranze di vittoria grazie a due gol nel secondo tempo. Il pubblico ha assistito a un match vibrante, con continui cambi di fronte e momenti di grande entusiasmo.
Pareggio spettacolare al Maradona: Napoli rimonta due volte contro la Roma. Napoli e AS Roma hanno dato vita a una partita intensa e ricca di emozioni al Stadio Diego Armando Maradona, finita con un pareggio 2?2 valido per la 25ª giornata di Serie A. Sintesi del match. Il match si sblocca molto presto: al 7’ è Donyell Malen a portare in vantaggio la Roma con un gol fulmineo, bravo a sfruttare un’occasione offensiva. Il Napoli non si perde d’animo e, poco prima dell’intervallo, trova il pareggio con Leonardo Spinazzola, il cui tiro deviato inganna la difesa avversaria e vale l’ 1?1 al 40?. Nella ripresa, i giallorossi tornano avanti grazie al rigore trasformato da Malen al 71?, ma gli Azzurri reagiscono ancora: l’ingresso di Alisson Santos cambia l’inerzia e lo stesso brasiliano firma il 2?2 al 82’ con un tiro potente che non lascia scampo al portiere avversario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli-Roma, gli azzurri perdono McTominay ma recuperano due pedine importanti
Napoli e Roma si preparano alla partita di stasera, ma il Napoli deve fare a meno di Scott McTominay per via di un’infiammazione al tendine del gluteo.
Napoli–Roma spettacolo al Maradona: Malen doppietta, azzurri in rimonta
Nel match tra Napoli e Roma, Malen ha segnato due gol decisivi, portando i partenopei a una vittoria emozionante al Maradona.
Roma-Napoli 0-1, il gol di David Neres #asroma #napoli #roma #calcio
Argomenti discussi: Napoli Roma 2-2, la sintesi della partita; Serie A, Napoli-Roma 2-2: Malen ripreso due volte dagli azzurri; Napoli e Roma danno spettacolo, finisce 2-2: Alisson pareggia all'82'; Napoli-Roma 2-2: Malen altra doppietta ma non basta, Gasperini rimontato due volte al Maradona.
Napoli-Roma 2-2, gol e highlights. Doppietta di Malen, gol di Spinazzola e Alisson SantosLeggi su Sky Sport l'articolo Napoli-Roma 2-2, gol e highlights. Doppietta di Malen, gol di Spinazzola e Alisson Santos ... sport.sky.it
Napoli-Roma 2-2, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Malen, gol di Spinazzola e Alisson Santos, gli highlightsIl risultato finale di Napoli-Roma è 2-2. Gli highlights, la cronaca e il tabellino del match al Maradona. Napoli-Roma di Serie A 2-2: il risultato scaturito dalla doppietta di Malen (in gol anche su ... fanpage.it
SANTOS SUBITO Il Napoli tiene a distanza la Roma, e guadagna virtualmente un punto sui Giallorossi per computo degli scontri diretti. Per i tempi che corrono, è tutto grasso che cola. Quella di Conte è oggi la squadra evidentemente più in difficoltà delle prim - facebook.com facebook
VIDEO NM - Napoli-Roma, al termine del match Gilmour con alcuni amici ll’esterno dello Stadio Maradona x.com