Napoli–Roma spettacolo al Maradona | Malen doppietta azzurri in rimonta

Nel match tra Napoli e Roma, Malen ha segnato due gol decisivi, portando i partenopei a una vittoria emozionante al Maradona. La partita, ricca di azioni veloci e tiri pericolosi, ha visto le squadre combattere fino all'ultimo minuto. I tifosi hanno riempito lo stadio, creando un’atmosfera calda e vibrante, mentre i giocatori si sono sfidati a colpi di passaggi precisi e dribbling audaci.

AGI - Napoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al 'Maradona' i giallorossi si portano due volte in vantaggio grazie a un Malen straripante, ma la squadra di Antonio Conte risponde colpo su colpo e con Spinazzola e Alisson Santos riesce a conquistare un punto prezioso per mantenere a distanza i capitolini in classifica. Il Napoli, sempre in emergenza, deve fare anche a meno di McTominay, mentre la Roma è senza Dybala e con un Soulé non al meglio che parte dalla panchina. Allora Gasperini si presenta schierando dal 1' il nuovo acquisto Zaragoza, e lo spagnolo - insieme all'altro colpo invernale Malen - confeziona il gol del vantaggio dopo neanche sette minuti.