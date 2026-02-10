Usa Fbi diffonde immagini del sospettato nella scomparsa di Nancy Guthrie

L’Fbi ha diffuso le immagini del sospettato legato alla scomparsa di Nancy Guthrie, la madre di Savannah Guthrie. Le foto sono state prese da una telecamera di sorveglianza nella sua casa. La donna, 84 anni, è sparita dall’1 febbraio e finora nessuno sa dove sia. Le forze dell’ordine cercano di fare luce sulla vicenda, sperando di trovare qualche indizio utile.

L' Fbi ha pubblicato delle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza nella casa di Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma 'Today' di Nbc News, Savannah Guthrie, di cui non si hanno più notizie dall'1 febbraio. Le immagini mostrano una persona armata che sembra indossare un passamontagna. Le immagini mostrano "un individuo armato che sembra aver manomesso la telecamera sulla porta d'ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa", si legge in un post sull'account X del direttore dell'Fbi Kash Patel, che ha condiviso le immagini.

