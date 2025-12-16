Chi spende 100 mila euro e chi 700 mila | quanto costano Natale e Capodanno nelle città della Romagna

Il periodo natalizio nelle città della Romagna si distingue per luminarie spettacolari, eventi e mercatini suggestivi, trasformando il Natale in un'occasione di grande valore economico. Le spese variano notevolmente, con alcune località che investono centinaia di migliaia di euro, riflettendo l'importanza di questo periodo per il turismo e la cultura locale.

