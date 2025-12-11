Più di 4 lavoratori su 10 in Emilia-Romagna hanno una retribuzione sotto i 20 mila euro lordi all' anno

In Emilia-Romagna, oltre il 40% dei lavoratori percepisce meno di 20.000 euro lordi all’anno. Nel 2024, il PIL regionale è cresciuto dello 0,2%, con previsioni di ulteriori lievi aumenti nel 2025. Questi dati evidenziano le dinamiche economiche e salariali della regione, mettendo in luce le sfide e le opportunità del mercato del lavoro locale.

La crescita del prodotto interno lordo in Emilia-Romagna ha raggiunto lo 0.2% nel corso del 2024, mentre nel 2025 dovrebbe arrivare a quota +0.8%. Nella nostra regione i lavoratori dipendenti sono 1.58 milioni, in crescita del +2,2% nel 2023.Per quanto riguarda i redditi il 20,9% ha una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

