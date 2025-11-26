Con il concerto dei Musicisti per la pace appuntamento in musica e speranza al Palazzo del Turismo
Il Palazzo del Turismo di Riccione si prepara ad accogliere un evento speciale all'insegna della musica, della solidarietà e della pace. Sabato 29 novembre alle ore 21:00, si terrà il concerto a ingresso libero “Musical-mente per la Pace”, promosso dall’Associazione Noi Liberamente Insieme. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
