La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per Jhon Durán, l’attaccante colombiano classe 2003 del Fenerbahçe. I bianconeri cercano rinforzi in attacco e ora attendono una risposta dal club turco. La trattativa si è fatta più intensa nelle ultime ore, mentre i dirigenti juventini continuano a spingere per chiudere l’affare il prima possibile.

La Juventus accelera sul mercato offensivo e presenta un’offerta ufficiale per Jhon Durán, attaccante colombiano classe 2003 attualmente al Fenerbahçe. L’iniziativa del club bianconero, emersa nelle ultime ore, certifica un interesse concreto per un profilo giovane, fisico e di prospettiva internazionale, con i contatti tra le parti già avviati e la trattativa destinata a entrare nel vivo nelle prossime settimane. Juventus, mossa decisa per Durán. Il segnale è chiaro: la Juventus vuole anticipare la concorrenza e inserire in rosa un centravanti con caratteristiche diverse. La notizia è stata rilanciata dal giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu, secondo cui i bianconeri avrebbero formalizzato la proposta al club di Istanbul, aprendo un canale che potrebbe rapidamente trasformarsi in una negoziazione strutturata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus all’assalto di Durán: presentata un’offerta al Fenerbahçe

Approfondimenti su Juventus Durán

Sul fronte delle trattative di mercato, En-Nesyri potrebbe presto trasferirsi alla Juventus.

La Juventus ha fatto un'offerta al Fenerbahce per Jhon Durán.

Ultime notizie su Juventus Durán

