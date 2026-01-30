La Juventus ha scelto di non puntare più su Jhon Durán. Le trattative con il Fenerbahçe sono state accantonate, e la pista si è chiusa. Il nome dell’attaccante colombiano non rientra più nei piani del club in questa fase di calciomercato.

Pista chiusa. Jhon Durán non sarà un obiettivo della Juventus in questo finale di mercato. Il nome dell'attaccante del Fenerbahçe era circolato nei giorni scorsi, ma senza mai diventare una priorità reale per la dirigenza bianconera. Nelle ultime ore è arrivata la svolta: Durán è a un passo dal Lille, con operazione impostata in prestito. Un epilogo che conferma come la Juve abbia guardato altrove per rinforzare l'attacco, dopo i contatti già avuti con il club turco per altri profili.

© Stilejuventus.com - Durán, niente Juventus: è vicino al Lille

La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per Jhon Durán, l’attaccante colombiano classe 2003 del Fenerbahçe.

La Juventus potrebbe presto accogliere un nuovo attaccante.

