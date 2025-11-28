Crolla edificio abbandonato nel centro storico ordinanza urgente del sindaco

La fragilità del centro storico e il problema degli immobili abbandonati tornano prepotentemente al centro dell’attenzione a Casal di Principe. Mercoledì mattina una porzione di un palazzo disabitato, situato all’incrocio tra via Tiziano e via Giulio Cesare, è improvvisamente crollata, riversando. 🔗 Leggi su Casertanews.it

