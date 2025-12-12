A 13 anni muore per sfida social vista su TikTok uccisa dal chroming i genitori | Il peggior incubo
Una giovane ragazza britannica di 13 anni ha perso la vita a causa di una sfida social su TikTok, il chroming, una pratica pericolosa che si diffonde sui social media. I genitori, sconvolti, esprimono il loro dolore e la volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi di queste sfide online, spesso sottovalutati.
“Quando senti queste storie sui giornali, pensi sempre che si tratti della famiglia di qualcun altro, mai della tua" ha dichiarato la madre della ragazzina britannica che spera ora di sensibilizzare l'opinione pubblica sui pericoli di queste pratiche e sui video ad esse collegate sui social media. Fanpage.it
Kassel: muore strangolata a 13 anni per la blackout challenge su TikTok