Muore in casa a seguito di un malore | il corpo sbranato dai pitbull rimasti senza cibo

Un uomo è morto improvvisamente in casa, e i pitbull che lo vivevano hanno mangiato il suo corpo. La tragedia è avvenuta perché i cani, rimasti senza cibo, hanno iniziato a divorarne il proprietario. Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo sbranato e i cani in stato di agitazione.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Da giorni i familiari dell'uomo non avevano più sue notizie. Il ritrovamento a Gualdo Tadino (Perugia) Quando i carabinieri sono entrati in casa hanno trovato il suo corpo dilaniato dai cani che accudiva. I militari hanno assistito a questo orrido spettacolo sfondando la porta dell'appartamento di un 51enne di Rigali, frazione di Gualdo Tadino (Perugia). Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto dopo che per giorni i familiari non avevano più notizie dell'uomo. Il corpo dell'uomo era a terra privo di vita.🔗 Leggi su Today.it

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull.

Un grave incidente si è verificato a Zante, in Grecia, dove un bambino di 2 anni è stato attaccato e sbranato da un pitbull adottato dai genitori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.