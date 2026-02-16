Muore in casa a seguito di un malore | il corpo sbranato dai pitbull rimasti senza cibo
Un uomo è morto improvvisamente in casa, e i pitbull che lo vivevano hanno mangiato il suo corpo. La tragedia è avvenuta perché i cani, rimasti senza cibo, hanno iniziato a divorarne il proprietario. Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo sbranato e i cani in stato di agitazione.
Da giorni i familiari dell'uomo non avevano più sue notizie. Il ritrovamento a Gualdo Tadino (Perugia) Quando i carabinieri sono entrati in casa hanno trovato il suo corpo dilaniato dai cani che accudiva. I militari hanno assistito a questo orrido spettacolo sfondando la porta dell'appartamento di un 51enne di Rigali, frazione di Gualdo Tadino (Perugia). Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto dopo che per giorni i familiari non avevano più notizie dell'uomo. Il corpo dell'uomo era a terra privo di vita.
Trovato morto in casa, il cadavere sbranato dai suoi tre pitbull
Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nella sua casa di Rigali, a Gualdo Tadino, dopo essere stato attaccato e sbranato dai suoi tre pitbull.
Bimbo di 2 anni sbranato dal pitbull adottato dai genitori: “Allontanato per 30 secondi, voleva accarezzarlo”
Un grave incidente si è verificato a Zante, in Grecia, dove un bambino di 2 anni è stato attaccato e sbranato da un pitbull adottato dai genitori.
Savona, muore in casa a 43 anni. La procura dispone l'autopsia Figlia e marito hanno provato a scuoterla, a rianimarla, ma è stato inutile. Quando i soccorsi sono arrivati nell'alloggio di Lavagnola, a Savona, per Tatiana Fatigati, 43 anni, non c'era più nulla da fare.
Muore in casa e viene sbranato dai cani: il 52enne deceduto per cause naturali Un uomo di 52 anni è stato ritrovato ieri da una parente che non riusciva ad avere contatti con lui ormai da alcuni giorni. Ieri, spinta dalla preoccupazione e forse da un brutto presentimento, è arrivata sul posto.
