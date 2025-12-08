Bimbo di 2 anni sbranato dal pitbull adottato dai genitori | Allontanato per 30 secondi voleva accarezzarlo

Un grave incidente si è verificato a Zante, in Grecia, dove un bambino di 2 anni è stato attaccato e sbranato da un pitbull adottato dai genitori. Secondo le testimonianze, il cane, solitamente tranquillo, si è agitato a causa dei rumori dei cacciatori nelle vicinanze, e l'incidente è avvenuto mentre il bambino cercava di accarezzarlo, lasciando un bilancio tragico.

La tragedia si è consumata nel giardino della casa di famiglia a Zante, in Grecia. Secondo i genitori del bimbo, il cane non aveva mai dato problemi ma nei dintorni dell'abitazione c'erano dei cacciatori che fischiavano, urlavano e sparavano e questo avrebbe messo in digitazione il cane che si è avventato sul piccolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

#Atmane e il regalo da Babbo Natale per un bimbo di 4 anni: le carte pokémon commuovono tutti Vai su X

Album dei Pokémon rubato a un bimbo di 4 anni Il bellissimo gesto di Atmane Vai su Facebook

Bimbo di 2 anni sbranato dal pitbull adottato dai genitori: “Allontanato per 30 secondi, voleva accarezzarlo” - Secondo i genitori del bimbo, il cane non aveva mai dato problemi ma nei dintorni dell’abitazione c’erano dei ... Secondo fanpage.it