Salento muore a 33 anni dopo febbre alta | mistero sulla morte di Emanuele Grecuccio

Emanuele Grecuccio, un giovane di 33 anni di Salve, è deceduto improvvisamente a causa di una febbre alta che non si è fermata. La causa ufficiale della morte resta ancora un mistero, mentre amici e parenti cercano di capire cosa abbia portato alla sua scomparsa. Emanuele, molto amato nella comunità, si dedicava al volontariato e frequentava abitualmente il paese.

Chi era Emanuele Grecuccio, il 33enne morto a Salve?. Aveva 33 anni, era conosciuto da tutti e impegnato nel volontariato. La comunità di Salve, nel basso Salento, è sotto choc per la morte improvvisa di Emanuele Grecuccio. Un ragazzo radicato nel tessuto sociale di un paese di circa 4.500 abitanti, attivo soprattutto nelle associazioni animaliste del territorio. Un volto familiare, uno di quelli che si salutano per nome. La notizia del decesso, arrivata nella notte tra il 14 e il 15 febbraio, ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e amministratori locali. Emanuele Grecuccio, 33 anni, è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato portato d'urgenza con febbre alta.