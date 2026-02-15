Emanuele entra in ospedale con la febbre alta e muore a 33 anni | il sospetto del virus

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo essere stato portato d’urgenza con febbre alta. La famiglia ha raccontato che aveva iniziato a sentirsi male qualche giorno prima e si era recato al pronto soccorso, dove i medici avevano sospettato un'infezione virale. La sua condizione si è aggravata rapidamente, portandolo al ricovero in terapia intensiva.

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è morto nella notte tra il 14 e il 15 febbraio all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stato trasportato d'urgenza. Il giovane è arrivato in pronto soccorso con la febbre alta e in condizioni critiche. I medici non sono riusciti a salvarlo. Grecuccio è entrato in ospedale nella serata del 14 febbraio. In poche ore il quadro clinico si è aggravato senza lasciare scampo al giovane. Secondo quanto è emerso finora, il 33enne sarebbe morto per le complicanze innescate da un virus.