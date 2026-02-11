Bari muore giovane di 25 anni nel Cpr di Palese

Questa mattina un giovane di 25 anni, di origini magrebine, è morto nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palese, a Bari. La notizia ha fatto subito il giro, ma ancora non si conoscono le cause del decesso. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine stanno indagando.

Un 25enne di origini magrebine è deceduto questa mattina nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palese, presso il quale era trattenuto.Ipotesi decesso per cause naturaliSecondo prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto è intervenuta la Polizia. Sul corpo.🔗 Leggi su Baritoday.it

