Referendum sulla Giustizia le ragioni del No del Movimento 5 Stelle

Il referendum sulla Giustizia rappresenta un momento importante di confronto pubblico sulle modifiche costituzionali approvate dal Parlamento, in particolare riguardo all’ordinamento giudiziario e alla separazione delle carriere dei magistrati. Il Movimento 5 Stelle esprime un fermo orientamento di “No” a queste proposte, ritenendo che siano necessarie ulteriori approfondimenti e valutazioni per garantire un sistema giudiziario più equo e trasparente.

Nei prossimi mesi cittadine e cittadini saranno chiamati a esprimersi, tramite referendum confermativo, sulle modifiche costituzionali approvate dall'attuale maggioranza parlamentare in materia di ordinamento giudiziario, sulla separazione delle carriere dei magistrati. Si tratta di una scelta di straordinaria rilevanza democratica, perché incide direttamente sull'equilibrio tra i poteri dello Stato e sulle garanzie dei diritti e delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione. "Quella che il Governo presenta come una "riforma della giustizia", nota come Riforma Nordio, non affronta i problemi reali del sistema giudiziario: la durata eccessiva dei processi, la grave carenza di personale, l'insufficienza di risorse materiali e organizzative – spiega Massimo Bologna, rappresentante M5S Bassa Bergamasca -.

Referendum sulla Giustizia, le ragioni del “No” del Movimento 5 Stelle - Massimo Bologna, rappresentante M5S Bassa Bergamasca: "In gioco l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura" ... bergamonews.it

I magistrati ora fanno propaganda per il No al referendum pure nelle chiese - In Puglia un gruppo di dieci toghe, capitanato da Antonio Diella, presidente del Comitato per il No dell'Anm, ha organizzato sette incontri all’interno di altrettante chiese delle diocesi di Trani, Mo ... ilfoglio.it

Giuseppe Conte: «Vinceremo referendum se avremo il tempo di spiegare le nostre ragioni al Paese»

Referendum sulla giustizia, Marina Berlusconi sostiene il “Sì”: vertice con Tajani per definire la linea Marina Berlusconi entra nel dibattito sul referendum di marzo dedicato alla separazione delle carriere nella magistratura e lo fa scegliendo un ruolo attivo. Su - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Marina B. scende in campo per il “Sì”: pranzo con Tajani per decidere la strategia. La primogenita ha convocato il segretario, Mulè, Sisto e Barachini per decidere la strategia in vista del referendum di marzo. @salvini_giacomo x.com

