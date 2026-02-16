Mottola in protesta in via Marchesi | Parcometri su strade private? Allora il Comune le asfalti

Vittorio Mottola, ex consigliere comunale di Como, ha manifestato oggi in via Marchesi per protestare contro l’installazione di parcometri su strade private. La sua azione nasce dalla convinzione che, se il Comune decide di mettere i parchimetri in vie non pubbliche, dovrebbe invece asfaltare quelle strade, che spesso sono dissestate. Con un cartello in mano, ha camminato da solo in mezzo alla strada per attirare l’attenzione sulla questione.

L’ex consigliere comunale in strada a Ponte Chiasso con un cartello: chiede un incontro al sindaco e chiarimenti sulla natura delle vie Marchesi e Cappelletti Cartello in mano e protesta solitaria in mezzo alla strada. Oggi l’ex consigliere comunale Vittorio Mottola si è presentato in via Marchesi, a Ponte Chiasso, per contestare la decisione del Comune di Como di installare il parcometro e disegnare stalli blu a pagamento lungo la via. Il nodo, secondo Mottola, riguarda la natura della strada. Via Marchesi, sostiene, sarebbe una strada privata con accesso pubblico, esattamente come via Cappelletti a Monte Olimpino.🔗 Leggi su Quicomo.it

Il Comune di Monterubbiano ha concluso gli interventi di sistemazione delle strade provinciali, investendo 250mila euro per migliorare la viabilità locale.

Gambettola investe 375mila euro su quattro chilometri di strade per migliorare sicurezza e qualità della viabilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.