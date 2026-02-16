Mottola in protesta in via Marchesi | Parcometri su strade private? Allora il Comune le asfalti
Vittorio Mottola, ex consigliere comunale di Como, ha manifestato oggi in via Marchesi per protestare contro l’installazione di parcometri su strade private. La sua azione nasce dalla convinzione che, se il Comune decide di mettere i parchimetri in vie non pubbliche, dovrebbe invece asfaltare quelle strade, che spesso sono dissestate. Con un cartello in mano, ha camminato da solo in mezzo alla strada per attirare l’attenzione sulla questione.
L’ex consigliere comunale in strada a Ponte Chiasso con un cartello: chiede un incontro al sindaco e chiarimenti sulla natura delle vie Marchesi e Cappelletti Cartello in mano e protesta solitaria in mezzo alla strada. Oggi l’ex consigliere comunale Vittorio Mottola si è presentato in via Marchesi, a Ponte Chiasso, per contestare la decisione del Comune di Como di installare il parcometro e disegnare stalli blu a pagamento lungo la via. Il nodo, secondo Mottola, riguarda la natura della strada. Via Marchesi, sostiene, sarebbe una strada privata con accesso pubblico, esattamente come via Cappelletti a Monte Olimpino.🔗 Leggi su Quicomo.it
Asfalti sulle strade Provinciali, il Comune finisce gli interventi
Il Comune di Monterubbiano ha concluso gli interventi di sistemazione delle strade provinciali, investendo 250mila euro per migliorare la viabilità locale.
Asfalti e sicurezza stradale, investiti a Gambettola 375mila euro su quattro chilometri di strade
Gambettola investe 375mila euro su quattro chilometri di strade per migliorare sicurezza e qualità della viabilità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Estrema destra all'incontro con gli studenti, scoppia il caso Nazione Futura a Mottola; Arretrati del contratto scuola, la protesta di un docente comasco in pensione:Dove sono i nostri sindacati ?; Don Mottola, il Contratto arriva ma solo per 20 posti · Video LaC News24; Drapia, don Mottola medical center a rischio chiusura.
Mottola si ‘veste’ di cartelloni: Queste due vie sono pubbliche o private? Noi pronti anche a contribuireProtesta insolita questa mattina nelle vie Cappelletti e Marchesi. A indossare dei cartelli di protesta e scendere in strada è stato l’ex consigliere comunale Vittorio Mottola. Sui manifesti chiara la ... comozero.it
Arretrati del contratto scuola, la protesta di un docente comasco in pensione:Dove sono i nostri sindacatiLa denuncia dell’ex consigliere comunale Vittorio Mottola per il mancato riconoscimento degli aumenti ai pensionati del comparto scuola ... ciaocomo.it
Sono più gli accrediti fatti che i biglietti venduti! L’unico modo di protestare é questo, come a Cosenza, come in altre città tipo Roma sponda ex mamma Lazio! #Deserto - facebook.com facebook