Asfalti e sicurezza stradale investiti a Gambettola 375mila euro su quattro chilometri di strade

Gambettola investe 375mila euro su quattro chilometri di strade per migliorare sicurezza e qualità della viabilità. Un piano di manutenzione straordinaria realizzato nel 2025, suddiviso in interventi programmati tra primavera, autunno e dicembre, testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire strade più sicure e performanti per cittadini e visitatori.

Strade più sicure in città. Parte il piano degli asfalti: investiti 200mila euro - Asfalti per un importo complessivo di oltre 200mila euro a, al fine di migliorare la sicurezza e la percorribilità lungo le strade della città e delle frazioni. lanazione.it

Sicurezza stradale. Ripristino degli asfalti tra Gaibanella e Fossanova - Il ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità di almeno sei chilometri della strada provinciale 65, nelle zone tra Gaibanella, Gaibana, Monestirolo e Fossanova San Marco, rientra nel ... ilrestodelcarlino.it

#viabilità #sicurezza #asfalti #manutenzione #lavori #comuni #leggemancia #RegioneAbruzzo Oggi insieme ad altri 49 Sindaci di tutti gli schieramenti e delle 4 province abbiamo chiesto un incontro ai Presidenti della Giunta Regionale e del Consiglio Region - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.