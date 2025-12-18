Asfalti e sicurezza stradale investiti a Gambettola 375mila euro su quattro chilometri di strade
Gambettola investe 375mila euro su quattro chilometri di strade per migliorare sicurezza e qualità della viabilità. Un piano di manutenzione straordinaria realizzato nel 2025, suddiviso in interventi programmati tra primavera, autunno e dicembre, testimonia l’impegno dell’amministrazione comunale nel garantire strade più sicure e performanti per cittadini e visitatori.
L’amministrazione comunale di Gambettola ha portato a termine nel 2025 un importante piano di manutenzione straordinaria delle strade, con tre distinti interventi concentrati tra la tarda primavera, l’autunno e il mese di dicembre, per un totale di circa 25.000 metri quadri di nuovi asfalti, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
