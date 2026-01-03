Asfalti sulle strade Provinciali il Comune finisce gli interventi

Il Comune di Monterubbiano ha concluso gli interventi di sistemazione delle strade provinciali, investendo 250mila euro per migliorare la viabilità locale. Gli interventi hanno riguardato diverse arterie, al fine di garantire condizioni più sicure e più efficaci per gli utenti. Questa iniziativa si inserisce nel piano di manutenzione del patrimonio stradale comunale, volto a preservare la funzionalità e la sicurezza delle strade pubbliche.

Con 250mila euro, il Comune di Monterubbiano è intervenuto su alcune delle criticità che da tempo caratterizzano la viabilità comunale. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi, diversi lavori di manutenzione straordinaria su strade comunali particolarmente deteriorate, realizzati nell'ambito di un programma mirato a migliorare sicurezza e percorribilità della rete viaria locale, messa a dura prova dal tempo e dagli agenti atmosferici, come gran parte della rete stradale provinciale. Nello specifico, è stato completato l'intervento di messa in sicurezza di un tratto della strada comunale extraurbana 'Monti', una delle arterie che negli ultimi anni aveva evidenziato le maggiori problematiche.

