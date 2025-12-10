Furgoni tramonta la Cittadella Il Comune pensa a Colle Aperto

Il Comune di Bergamo annuncia la chiusura della Cittadella per i furgoni, concentrandosi su Colle Aperto come nuova area di carico-scarico. Il Comitato dei residenti chiede una soluzione immediata, mentre l’assessore Berlanda comunica l’avvio di verifiche per individuare le piazzole più idonee. La decisione mira a migliorare la viabilità e la qualità della vita in città alta.

