Furgoni tramonta la Cittadella Il Comune pensa a Colle Aperto
Il Comune di Bergamo annuncia la chiusura della Cittadella per i furgoni, concentrandosi su Colle Aperto come nuova area di carico-scarico. Il Comitato dei residenti chiede una soluzione immediata, mentre l’assessore Berlanda comunica l’avvio di verifiche per individuare le piazzole più idonee. La decisione mira a migliorare la viabilità e la qualità della vita in città alta.
LA DECISIONE. Carico-scarico in Città Alta, il Comitato dei residenti sollecita una soluzione. L’assessore Berlanda: «Nuove verifiche per individuare le piazzole». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Furgoni, tramonta la Cittadella. Il Comune pensa a Colle Aperto - scarico in Città Alta, il Comitato dei residenti sollecita una soluzione. Si legge su ecodibergamo.it
Carico e scarico in piazza della Cittadella «Un problema, ma mancano alternative» - Lo dicono gli operatori commerciali e ne è consapevole il Comune di Bergamo che tra le ipotesi di assestamento ... Lo riporta ecodibergamo.it
