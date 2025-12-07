Prima della Scala il presidio dei lavoratori dello spettacolo

Presidio dei lavoratori dello spettacolo davanti al Teatro Alla Scala dove questa sera andrà in scena la prima di ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?. “Siamo qui oggi per dire che i lavoratori della cultura devono tornare al centro della visione di un Paese, mentre il governo ha in testa solamente quello di occupare le istituzioni culturali senza dare dignità a un lavoro, che è un lavoro intermittente, un lavoratore oggi non ha ancora la certezza del suo periodo contributivo”. Così il segretario generale della Cgil di Milano, Luca Stanzione, a margine del presidio. “Un Paese distratto, mentre da Milano possiamo dire che questo settore, che è quello della cultura e della conoscenza, è un settore cruciale per il Paese – ha proseguito Stanzione -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prima della Scala, il presidio dei lavoratori dello spettacolo

