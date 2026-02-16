Moscati nella storia della medicina | il primo intervento in Italia senza tagli

Da anteprima24.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha realizzato il primo intervento in Italia senza tagli, grazie a una tecnica innovativa. Questa operazione rivoluzionaria, eseguita con strumenti avanzati, permette di ridurre i rischi e i tempi di recupero per le pazienti. La novità rappresenta un passo avanti importante per la chirurgia mini-invasiva nel paese.

Tempo di lettura: 3 minuti Un intervento mai eseguito prima in Italia proietta l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino tra i centri di riferimento nazionali della chirurgia ginecologica mini-invasiva. La settimana scorsa, presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, è stata effettuata per la prima volta nel nostro Paese un’isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNOTES, senza alcuna incisione sull’addome. A eseguire la procedura è stata l’équipe guidata da Mario Ardovino, che ha utilizzato il sistema robotico Da Vinci Xi, tra i più evoluti e diffusi al mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

moscati nella storia della medicina il primo intervento in italia senza tagli
© Anteprima24.it - Moscati nella storia della medicina: il primo intervento in Italia senza tagli

Careggi, una delicata operazione senza tagli per il paziente: l’intervento in endoscopia innovativo per l’Italia

A Careggi è stato eseguito con successo un intervento endoscopico innovativo, senza necessità di tagli addominali.

Il posto delle donne nella storia della medicina: una lunghissima strada

La figura di Fanostrate, una levatrice e medica dell’antichità, torna alla ribalta con una stele funeraria che la celebra come donna che “non causò del male a nessuno”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: È proprio vero che San Francesco di Paola ha dialogato con San Giuseppe Moscati dopo aver incontrato San Paolo? Se la santità è bellezza il coraggio è verità …; Tocca 100 partite con la stessa maglia ed è sempre più un leader della squadra, l'uomo ovunque è qui; Monteforte Irpino, camminare insieme per la prevenzione: presentato il progetto Sentieri della Salute; Presepe di Madre Teresa distrutto dai vandali.