Moscati nella storia della medicina | il primo intervento in Italia senza tagli

L’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha realizzato il primo intervento in Italia senza tagli, grazie a una tecnica innovativa. Questa operazione rivoluzionaria, eseguita con strumenti avanzati, permette di ridurre i rischi e i tempi di recupero per le pazienti. La novità rappresenta un passo avanti importante per la chirurgia mini-invasiva nel paese.

Tempo di lettura: 3 minuti Un intervento mai eseguito prima in Italia proietta l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino tra i centri di riferimento nazionali della chirurgia ginecologica mini-invasiva. La settimana scorsa, presso l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, è stata effettuata per la prima volta nel nostro Paese un’isterectomia robotica totalmente transvaginale con tecnica vNOTES, senza alcuna incisione sull’addome. A eseguire la procedura è stata l’équipe guidata da Mario Ardovino, che ha utilizzato il sistema robotico Da Vinci Xi, tra i più evoluti e diffusi al mondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

