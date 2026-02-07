Il posto delle donne nella storia della medicina | una lunghissima strada

La figura di Fanostrate, una levatrice e medica dell’antichità, torna alla ribalta con una stele funeraria che la celebra come donna che “non causò del male a nessuno”. È una testimonianza di come, già secoli fa, alcune donne si distinguessero nel campo della medicina, spesso invisibili o ignorate dalla storia ufficiale. La sua storia dimostra che il ruolo delle donne nella medicina ha radici profonde e antiche, anche se a lungo sottovalutate.

“Qui giace Fanostrate, levatrice e medica, che (durante la sua vita) non causò del male a nessuno e che dopo la sua morte è rimpianta da tutti” (stele funeraria datata tra il 360 e il 340 a.C., ritrovata in Attica) Daniela Minerva, “Medicina femminile plurale, il sapere delle donne nella storia” (Bollati Boringhieri, 360 pp.) Comincio dall’epilogo di questo interessantissimo saggio sulla medicina femminile, sul posto delle donne nella storia della cura, che attraversa i secoli, la vita, la morte, le resistenze, i virus, i parti e le guerre: esiste una questione femminista in medicina. Daniela Minerva, giornalista e responsabile degli inserti Salute di Repubblica e Stampa, è certa di sì: esiste da sempre, da quando le donne si sono trovate a lavorare in una professione che non riconosceva una specificità al nostro corpo, alle nostre malattie, da quanto le dottoresse devono curare corpi femminili, come i nostri, ma con terapie studiate e pensate e costruite per corpi maschili, completamente diversi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

